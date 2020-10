PVV tegen komst asielzoekers met corona in hotel in Haren

nieuws

Bron GoogleMaps

De PVV gaat vragen stellen aan het gemeentebestuur over de mogelijke komst van asielzoekers die corona hebben in het Nesciohotel, het voormalige Postillionhotel, in Haren.

De PVV is tegen de opvang van de asielzoekers. De PVV vraagt zich af of de gezondheid van de omwonenden in gevaar komt. Bovendien wil de partij weten waarom de buurtbewoners en de gemeenteraad niet zijn ingelicht.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft van de gemeente Groningen een vergunning gekregen tot 1 juni 2021. Het COA hoopt met de opvang in het hotel corona uitbraken in andere asielzoekerscentra te voorkomen of te verminderen. De asielzoekers moeten in quarantaine in het hotel en beveiligers zullen daar op toezien. De PVV is daar niet gerust op.

Deel dit artikel: