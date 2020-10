PVV ongerust over mislukt project aardgasvrij wonen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college over een mislukt project aardgasvrij wonen in Noord-Holland. Een zelfde project wordt ook in de wijken Paddepoel en Selwerd uitgevoerd.

Het gaat om het project ‘aardgasvrije wijken’ dat in Purmerend wordt uitgevoerd. Bij dit proefproject wordt een woonwijk losgekoppeld van het aardgas. Het wordt echter stopgezet vanwege de hoge kosten. Ook loopt men tegen tal van problemen aan bij de overschakeling van gas op het warmtenet. “Volgens een projectleider is de gemeente Purmerend keihard tegen een muur gelopen”, schrijft PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. “De kosten van deze transitie vallen enorm tegen. Aardgas is nog steeds het schoonste en goedkoopste alternatief terwijl een aansluiting op warmtenet vele malen duurder blijkt in de praktijk.”

De partij maakt zich ondertussen zorgen dat dezelfde problemen gaan spelen in Paddepoel en Selwerd. De PVV vraagt dan ook aan het college of het project niet heroverwogen of afgeblazen kan worden. Dit vanwege de onevenredig hoge kosten voor zowel de gemeente als voor de bewoners.