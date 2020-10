PvdD: ‘Gemeente moet lobbyen bij ABP voor stoppen fossiele beleggingen’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen wil dat het gemeentebestuur een lobbybrief schrijft naar pensioenfonds ABP. Daarin moet het oproepen om te stoppen met beleggen in de fossiele industrie. De fractie heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

“Het is niet uit te leggen dat het ABP in tijden van de klimaat- en biodiversiteitscrisis nog altijd in fossiele bedrijven investeert”, zo stelt raadslid Terence van Zoelen. “Met die beleggingen zetten de fossiele bedrijven de leefbaarheid van de planeet nog verder op het spel.” Volgens de fractie belegt ABP 17,4 miljard euro in de fossiele industrie en is daarmee het pensioengeld van 3000 medewerkers van de gemeente Groningen hier ook aan besteed.

Ui recent onderzoek van RUG-economen Bert Scholtens en Auke Plantinga blijkt volgens de Partij voor de Dieren dat pensioenfondsen als ABP zonder verlies van rendement afscheid kunnen nemen van beleggingen in de fossiele industrie. Van Zoelen: “Iedere keer wanneer een instelling of overheidsorgaan zijn band met de fossiele industrie doorbreekt wordt zichtbaar dat de maatschappelijke steun voor de fossiele industrie afbrokkelt en dat daarmee de macht van deze industrie verder kan worden doorbroken.”