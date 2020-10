Punt voor Be Quick 1887 tegen Silvolde

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Silvolde.

Be Quick 1887 speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Silvolde. Be Quick staat tiende in de hoofdklasse A op zondag met zeven punten uit vijf wedstrijden. Net zo veel als Silvolde.

In een matige eerste helft kwam Silvolde op voorsprong door Gijs Hakvoort. Hij kreeg hulp van de Groninger doelman Robert Smit die de bal liet glippen. Na de pauze werd spits Geertjan Liewes van Be Quick gevloerd en Djarni Leidelmeijer schoot de strafschop raak. Beide ploegen kregen de betere tweede helft een paar kansen, maar het bleef 1-1 waar iedereen mee kon leven.

“Het was een terechte 1-1”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “De eerste helft was wel van bedenkelijk niveau. Er was angst, omdat we twee wedstrijden achtereenvolgens hebben verloren”. Volgens Wuestenenk paste het doelpunt van Silvolde wel een beetje in de reeks van de laatste wedstrijden: “We kwamen door een zeperd op een 0-1 achterstand. Dat gebeurt ons nu al een aantal weken. Maar in de tweede helft hebben we de achtervolging ingezet en dat hebben we goed gedaan. Ik ben blij dat we niet verloren hebben, want Silvolde is voor ons een lastig te bespelen ploeg”.