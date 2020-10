Provincie: “Niets bekend over vertraging en extra kosten Friesenbrücke”

nieuws

Foto: Deutsche Bahn

Bij de provincie Groningen is niets bekend over vertraging en een kostenoverschrijding bij de aanleg van de nieuwe Friesenbrücke. Dat heeft gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Infrastructuur dinsdag aan RTV Noord laten weten.

Maandag liet de Duitse omroep NDR weten dat de Friesenbrücke niet in 2024 maar pas in 2030 klaar is. Ook zouden de bouwkosten stijgen van 30 miljoen naar 96 miljoen euro. Gräper weet ondertussen niet beter dat de brug in 2024 klaar is en dat er ook niets bekend is over een kostenoverschrijding. Wel heeft ze na alle berichtgeving contact gezocht met haar Duitse collega’s. Zowel de deelstaat Niedersachsen als de Deutsche Bahn hebben bevestigt dat men nog altijd uitgaat van 2024 als einddatum.

Een mogelijke oorzaak van de ophef is volgens de gedeputeerde de werkwijze van de Duitse rekenkamer. Het rapport over de brug, dat nog niet openbaar is, gaat uit van verschillende scenario’s. Gräper zegt dat zij zelf en ook haar Duitse collega’s het rapport nog niet hebben.

De Friesenbrücke werd in december 2015 aangevaren door een vrachtschip waarbij de brug zwaar beschadigd raakte. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen Weener en Leer.