ProRail blikt in vier filmpjes terug op gigaklus extra sneltrein

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Het project extra sneltrein Groningen – Leeuwarden nadert haar voltooiing. In vier filmpjes blikt spoorbeheerder ProRail terug op het project waarvan in 2011 de voorbereidingen startten.

Het eerste filmpje verscheen maandag. In ongeveer 3,5 minuten wordt uitleg gegeven over het hoe en wat maar wordt ook teruggeblikt op de start. Aandacht is er onder andere voor een onderzoek naar explosieven bij Hoogkerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er bij het Hoendiep een Duitse munitietrein gebombardeerd door de geallieerden. Voor ProRail en haar onderaannemers de schep in de grond konden steken werd eerst gekeken of er wellicht op deze locatie nog munitie lag. “Het laatste wat je wilt is dat je explosieven tegen komt”, zegt Anne Zwiers van ProRail. “Munitie werd er gelukkig niet gevonden.”

Daarnaast is er in de aflevering aandacht voor de flora en de fauna. Zo moesten er poelkikkers verhuisd worden naar een nieuwe sloot en kwam men in Groningen vleermuizen tegen voor wie er een nieuw plekje gezocht moest worden.

In december gaat er tussen Groningen en Leeuwarden een tweede sneltrein rijden. Ondanks dat het project op zijn einde loopt is het werk nog niet klaar. Sterker nog, in november is er twee weken geen treinverkeer mogelijk. Er gaat dan met name op het Friese deel gewerkt worden. In Leeuwarden wordt de spoorwegovergang De Schrans aangepast, wordt er tussen Buitenpost en Leeuwarden gewerkt aan wissels, perrons en sporen, worden er nieuwe seinen geïnstalleerd en wordt een bocht bij Tytsjerk verkant waardoor treinen met hogere snelheid kunnen passeren.

De eerste aflevering van de miniserie is hier te zien: