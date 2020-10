Proef met heet water om onkruid te lijf te gaan

nieuws

In Helpman is een proef gestart om met heet water onkruid te lijf te gaan. Dit gebeurt met drie auto’s, waaronder een grote tankwagen met een voorraad van 21.000 liter gerecycled heet water.



De auto´s laten met slangen heet water stromen op plekken waar de borstelmachines niet bij kunnen, zoals bij fietsenrekken en parkeerplaatsen waar auto’s geparkeerd staan.

Uitvoerder Jan de Vries: “Als proef gaan we in drie dagen tijd in de wijk Helpman heet water in alle straten laten stromen waar we met borstelmachines niet bij kunnen. We komen dan na twee weken weer terug om handmatig met een schep het hardnekkigste onkruid los te maken. Tot slot laten we twee of drie weken later weer heet water stromen en is het onkruid verdwenen. Normaal werden de fietsenrekken en parkeerplaatsen onkruidvrij gemaakt met een bosmaaier, maar er was regelmatig schade omdat er rondvliegende steentjes door autoruiten gingen. In dit geval heb je dat probleem niet meer. Er is wel getest of heet water schadelijk is voor autobanden en dat blijkt niet het geval.”

Meilof Feiken, teamleider Wijkonderhoud: “Om het behapbaar te houden, zou je drie keer per jaar deze methode moeten toepassen. Eventueel vier keer bij plekken waar veel onkruid staat. De proef lijkt nu al succesvol. De straten zien er al veel schoner uit en van bewoners krijgen we regelmatig omhooggestoken duimpjes. De proef zal waarschijnlijk verder uitgebreid worden in de stad als dit een succes blijkt. Het mooie is dat je bestaande wagens gemakkelijk kunt ombouwen naar wagens die met heet water onkruid kunnen verwijderen.”