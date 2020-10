Presentatiegids FC Groningen verschenen

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com *Arjen Robben* of FC Groningen

De jaarlijkse presentatiegids van FC Groningen is uit. De 156 pagina’s tellende gids is vanaf donderdag te koop in de Fanshop.

Het blad wordt komende week verstuurd naar de zakelijke relaties en leden van de supportersvereniging. Alle geledingen van de FC komen in het magazine aan bod, van het eerste elftal tot FC Groningen onder-12.

Ook is er aandacht voor het commerciële team, het amateurconvenant, Kids United, de activiteiten van ‘FC Groningen Trainen als een Prof’ en de doelstelling van de maatschappelijke stichting van de club.