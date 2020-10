Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar winkeldief met mes in Haren (update)

nieuws

De politie Noord-Nederland heeft vrijdagmiddag een Burgernet-melding uitgegeven voor een winkeldief in de omgeving van de Rijksstraatweg in Haren. De man had tijdens de winkeldiefstal een mes bij zich.

De blanke man, van ongeveer 1.75 meter lang, droeg op het moment van de overval een spijkerbroek, sneakers en een oranje petje. Hij liep vermoedelijk met zijn fiets aan de hand.

De politie waarschuwt voor het mes van de man. De oproep is daarom ook om de man niet zelf te benaderen, maar om alleen de politie te waarschuwen.

Update 16-10-2020 14.00:

De Burgernetactie is inmiddels afgerond. De persoon is niet aagetroffen

GRONINGEN: GRONINGEN – vrijdag 16 oktober 2020 13:23 https://t.co/md19fJ3eCk — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) October 16, 2020