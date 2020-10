Politie vindt gestolen scooter binnen aantal uren weer terug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een gestolen scooter binnen een aantal uren weer teruggevonden. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

De scooter werd in de nacht van woensdag op donderdag gestolen aan de Korreweg. De diefstal werd kort daarna ontdekt waarna de eigenaar melding maakte bij de politie. Agenten zijn vervolgens met de diefstal aan de slag gegaan. En met succes. In het begin van de middag wisten ze het voertuig te traceren.

Waar de scooter is aangetroffen is onbekend. Ook is onbekend of er personen zijn aangehouden. Op een foto die de wijkagent op Twitter plaatst lijkt van schade aan het voertuig geen sprake.

Scooter werd vannacht gestolen op de Korreweg en nu alweer opgespoord. #Groningen pic.twitter.com/dFMhu1iai0 — Wijkagent Heidanus (@POL_Heidanus) October 1, 2020