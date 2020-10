Politie treft fietsen aan onder verdachte omstandigheden

nieuws

De politie in Groningen is op zoek naar de eigenaren van twee fietsen. De politie schrijft in een bericht op Facebook dat de rijwielen onder verdachte omstandigheden zijn aangetroffen.

De fietsen zijn onlangs gevonden. Op welke locatie dit gebeurd is, wordt niet vermeld. “Het vermoeden bestaat dat ze van diefstal afkomstig zijn”, schrijft de politie. “Helaas hebben we de eigenaren nog niet kunnen achterhalen.” Het betreffen een dames- en herenfiets, beide van het merk Gazelle. De twee fietsen zijn matzwart en hebben een opdruk van puur.nl. De framenummers op beide rijwielen zijn onleesbaar.

Mensen die meer informatie hebben, of die de fietsen herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.