Politie trapt deur in bij woningbrand in Helpman

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning van een portiekflat aan de Mozartstraat in de Groningse wijk Helpman heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 00.25 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Politieagenten waren als eerste ter plaatse”, vertelt Wind. “Zij gingen op onderzoek uit toen ineens de bewoner van de woning op de tweede verdieping waar de brand woedde de voordeur dichttrok. Agenten hebben daarop de deur ingetrapt.”

De brand was snel onder controle. Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl rook het in de straat naar aangebrand eten. Volgens Wind ging het om een pan op het vuur. “De brandweer is binnen vijftien minuten weer teruggekeerd naar de kazerne. Politieagenten zijn in gesprek gegaan met de bewoner. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.”