Politie: ‘Sorry voor de spetters’

foto: Andries Oord

De politie is dinsdagmiddag samen met de ambulancedienst uitgerukt naar de Lutsborgweg te Haren in verband met de melding, dat een verward persoon te water was geraakt.



‘Om de locatie te bereiken moesten we over modderige paden rijden. We liepen daarbij de kans om vast te komen zitten met onze voertuigen. Dat was natuurlijk niet wenselijk en we waren daarom genoodzaakt bij de modderpoelen de snelheid erin te houden. Helaas liepen er op sommige plekken wandelaars en die werden daardoor nat gespetterd. Dat spijt ons vanzelfsprekend en daarom een welgemeend SORRY !’

Overigens is de verwarde persoon in goede lichamelijk conditie aangetroffen en na onderzoek overgedragen aan zijn eigen zorgkader.