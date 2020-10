Politie slingert nog eens 106 fietsers op de bon

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Na woensdag al 44 bekeuringen te hebben uitgedeeld bij een verkeerscontrole in Groningen, heeft de politie donderdagavond nog eens 106 fietsers beboet voor verschillende overtredingen. Dat maakte de dienst vrijdagmiddag bekend.

Op diverse locaties in de binnenstad zijn fietsers gecontroleerd op het volgen van de verkeersregels, zo stelt de politie. 89 fietsers gingen op de bon voor fietsen zonder verlichting. Vijf fietsers negeerden rood verkeerslicht, negen hielden een telefoon vast tijdens het fietsen. Ook werden fietsers bekeurd voor rijden in voetgangersgebied, het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs. Ook stapte een fietser opnieuw op zijn onverlichte fiets, nadat deze al een bekeuring had gekregen.

Ook bromfietsers en automobilisten werden bekeurd. De overtredingen varieerden van rijden zonder rijbewijs of verzekering., defecten aan voertuigen en rijden over een fietspad.