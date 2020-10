Politie houdt trekkers tegen in Sint Jansstraat

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112Groningen.nl

De politie heeft een groep boeren met hun trekkers tegengehouden die wilden protesteren bij het provinciehuis. “De boeren hebben ongeveer een uur in de Sint Jansstraat gestaan”, meldt Martin Nuver van 112Groningen.nl.

In het provinciehuis wordt woensdag gepraat over het stikstofbeleid, waar de boeren waarschijnlijk een protest over willen houden.

De politie heeft de trekkers tegengehouden en de ID-kaarten van de boeren zijn genoteerd. Na een uur stilgestaan te hebben in de Sint Jansstraat zijn de boeren met hun materieel weer vertrokken.