Politie doet onderzoek naar brand in papiercontainer Eelderwolde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten maandagavond in actie komen aan de Ter Borchlaan in Eelderwolde voor een brand in een papiercontainer. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.30 uur binnen waarop een tankautospuit van de blusgroep Eelde ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een kleine brand”, vertelt Ten Cate. “Naast de container is papier in de brand geraakt. Dit kon snel onder controle worden gebracht.” Volgens Ten Cate is de politie gelijk een onderzoek gestart. “Twee surveillancewagens zijn in de buurt op onderzoek uitgegaan. Dit gebeurde naar aanleiding van aanwijzingen van een getuige”.

Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.