Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 20-jarige Groninger is 1 oktober geld en auto kwijtgeraakt. De politie van Den Haag laat nu in een filmpje (onder) zien wat daar aan voorafging.



De jongeman, die geen rijbewijs heeft, reed met snelheden tot 240 km per uur en ook passeerde hij met hoge snelheid wegwerkzaamheden.

Tijdens de fouillering vonden de agenten een paar duizend euro aan contant geld in de onderbroek van de Groninger.

