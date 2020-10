Planeet Mars goed zichtbaar aan de hemel

nieuws

Foto: NASA/JPL/MSSS - http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA02653 file, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23250008

Wie dinsdagavond naar de hemel kijkt zou de planeet Mars moeten kunnen spotten. De planeet staat deze dagen op één lijn met de aarde en de zon en is om die reden goed zichtbaar.

Toen de zon dinsdagavond onderging was de planeet in het oosten te vinden. Gedurende nacht verschuift de oranje-rode stip richting het westen waar de planeet verdwijnt als de zon weer op komt. De omstandigheden om de planeet te spotten zijn voor de avond en de nacht ideaal omdat er brede opklaringen zijn. Daarnaast is er sprake van een nieuwe maan waardoor de hemel extra donker oogt.

Dat de planeet zo goed zichtbaar is komt omdat de zon, de aarde en Mars op één lijn staan waarbij onze planeet tussen beide staat. Deze situatie doet zich eens in de 780 dagen voor. De vorige keer dat dit gebeurde was in de zomer van 2018. Ook de komende dagen zal de planeet nog duidelijk te zien zijn.

Meer informatie is te vinden op deze website.