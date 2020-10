Piepende rookmelder laat brandweer uitrukken naar Oosterpoortbuurt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Boumanstraat in de Oosterpoortbuurt. In een woning werd het geluid van een rookmelder gehoord.

De melding van een woningbrand kwam rond 14.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Een buurtbewoner hoorde de rookmelder en had daarop de brandweer gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Bij aankomst van de brandweerlieden bleek er niemand thuis te zijn. Doch verscheen al snel de bewoner waardoor we geen breekwerkzaamheden hoefden te verrichten om in de woning te komen. We hebben vervolgens onderzoek gedaan maar daarbij werd er niks geroken en werd er ook geen rook gezien. Daarop zijn we al snel weer teruggekeerd naar de kazerne.”

Waarom de rookmelder is gaan piepen is onduidelijk. De brandweer looft ondertussen de actie van de buurtbewoner. “In dit geval was er niks aan de hand. Maar als je zelf eens in een situatie komt waarbij je een rookmelder alarm hoort geven, twijfel niet en bel de brandweer.” De brandweer is op dit moment actief met de campagne ‘Rookmelders redden levens’.