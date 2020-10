Piepende rookmelder laat brandweer uitrukken naar Helpman

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen vanwege een piepende rookmelder die gehoord werd in de Troelstralaan in de wijk Helpman. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De rookmelder werd rond 17.15 uur gehoord waarna de brandweer gebeld werd die met een tankautospuit ter plaatse kwam. “Het bleek te gaan om een portiekflat”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben een ladder tegen het balkon van de betreffende woning gezet. Brandweermensen zijn daarna omhoog geklommen en hebben zich via het balkon toegang verschaft tot de woning. In de woning is een controle uitgevoerd maar daarbij werd niets aangetroffen.”

Waarom de rookmelder is gaan piepen is onduidelijk. Binnen een kwartier kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.