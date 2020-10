Peter Bootsma is de groene burgemeester

nieuws

Foto: EM2

Na de echte burgemeester, de nachtburgemeester en de kinderburgemeester is er in Groningen nu ook een groene burgemeester. Het is de 61-jarige organisatieadviseur Peter Bootsma.



Peter Bootsma: ‘De klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling van de gemeente wordt gedragen door de politiek èn door bewuste en actieve burgers. Dat er een Groene Burgemeester komt is een bemoedigende erkenning voor de kracht van onderop.

Het instellen van deze functie laat echter ook zien dat er nog veel te doen is, met name in de samenwerking tùssen overheid en burgerinitiatief. Dat onderwerp ben ik in thuis en daar wil ik me graag een jaar voor inzetten in deze functie’.

De uitslag is vrijdagavond bekend gemaakt tijdens een pubquiz in EM2. Er waren zes kandidaten.

Bij de pubkwis Fossielvrij. Straks weten we wie de Groene Burgemeester van Groningen is…. Spannond @GliminaChakor pic.twitter.com/m81A3RquNI — Miekel van der Zande (@miekelvdzande) October 9, 2020