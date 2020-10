Personenauto beschadigd bij botsing in Hoogkerk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Zuiderweg in Hoogkerk is een personenauto beschadigd geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur op de rotonde met de Johan van Zwedenlaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Een personenauto is aan de zijkant flink beschadigd geraakt. Of het voertuig ergens tegen op is gebotst of dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden met een ander voertuig is onduidelijk. Niemand is gewond geraakt.”

De auto raakte ook dusdanig beschadigd dat deze weggesleept moest worden door een bergingsbedrijf. Vanwege het ongeluk was één rijstrook afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.