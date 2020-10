PEC cancelt oefenduel met FC Groningen na transferperikelen Da Cruz

sport

Foto: fcgroningen.nl

Het oefenduel tussen PEC Zwolle en FC Groningen, wat gepland stond voor aanstaande donderdag, is door de Zwollenaren afgezegd. Volgens Voetbal International is de reden daarvoor de soap rond de transfer van Alessio Da Cruz naar de Groningers.

De 23-jarige Da Cruz werd afgelopen zaterdag gepresenteerd door FC Groningen. Maar hij was al medisch was gekeurd door PEC Zwolle en sliep zelf de nacht ervoor in het MAC³PARK stadium.

Mike Willems, technisch manager bij de Zwollenaren, laat weten dat gevoelens over de transfer in Zwolle inmiddels iets zijn afgekoeld, maar dat het toch beter is voor beide ploegen om even niet tegen elkaar te spelen.