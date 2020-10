Paul Tameling vertrekt als dagelijks bestuurslid Noorderzijlvest

nieuws

Paul Tameling stopt als dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Tameling diende woensdag zijn ontslag in en vertrekt per 1 december aanstaande. Hij werd lid van het dagelijks bestuur na de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Tameling heeft de conclusie getrokken dat de bestuurlijke rol minder goed bij hem past. Hij voelt zich beter thuis in een rol als volksvertegenwoordiger. Daarom keert hij terug in het algemeen bestuur van de fractie Water Natuurlijk.

Het is nog onbekend wie Tameling op gaat volgen.