Paterswoldseweg afgesloten wegens plaatsing tijdelijk viaduct

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Paterswoldseweg is in de nacht van woensdag op donderdag afgesloten voor het verkeer vanwege het plaatsen van een tijdelijk viaduct.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de plek waar de zuidelijke ringweg de Paterswoldseweg bovengronds kruist. Het huidige viaduct moet vanwege de ombouw van de zuidelijke ring worden vervangen. Daarom wordt er een tijdelijk viaduct geplaatst. Dit gedeelte wordt in de nacht van woensdag op donderdag geïnstalleerd. Om er voor te zorgen dat het verkeer over dit tijdelijke viaduct kan wordt er ook een tijdelijke weg aangelegd tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein.

De werkzaamheden betekenen dat het autoverkeer over de Paterswoldseweg in de nacht van woensdag op donderdag wordt omgeleid. Fietsers in beide richtingen kunnen gebruik maken van het fietspad aan de westzijde onder het viaduct door. Donderdagochtend moet de weg weer open zijn.