Partij voor de Dieren wil opheldering van college over bomenkap bij Vierverlaten

nieuws

Foto: Kees de Bock

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over de kap van tientallen bomen bij hoogspanningsstation Vierverlaten. Volgens de fractie zijn zowel de bewoners als de gemeenteraad niet geïnformeerd over de kap. Ook kan de fractie nergens een kapvergunning vinden. Aanstaande woensdag stelt de fractie vragen aan het college.

“Ter compensatie van aangetast woongenot mochten omwonenden in werkgroepverband geld uitgeven aan natuur. Spiegels en knikkers natuurlijk, zeker als je ziet wat er nu met hun leefomgeving gebeurt zonder dat zij daarvan op de hoogte waren”, vertelt PvdD-fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Van een groenere gemeente merken we met dit college nog weinig. Nieuwe bomen op de Grote Markt is leuk, maar weinig meer dan schaamgroen als er op deze wijze met bomen wordt omgegaan.”

De PvdD noemt de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten een zeer omstreden project, omdat verschillende natuurorganisaties vanaf het begin af aan op tegen zijn geweest. De bomen zijn vermoedelijk gekapt voor dit project. “Het was ook mogelijk geweest de boel ondergronds aan te leggen, maar dat vond het rijk te duur.”