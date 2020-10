nieuws

Eind deze maand gaat in Groningen de ParkeerWekker van start. Die waarschuwt als de scanauto langskomt, voor 1,49 per keer.



Je krijgt een sms’je als de scanwagen langs je auto rijdt en dan heb je vijf minuten om je auto aan te melden en een boete te voorkomen, is kort samengevat het concept van het bedrijf.

Groningen is een van de tien gemeenten waar ParkeerWekker van start gaat. Het systeem werkt overigens niet meer zodra het gaat schemeren. Meer info: https://www.parkeerwekker.nl/