Papiercontainers hier en daar aangepast voor ouderen en mindervaliden

Dit jaar zijn op diverse plekken papiercontainers met een open gleuf vervangen door exemplaren met een deksel, die met een voetpedaal opent. Niet iedereen vindt dit een verbetering.



Een mevrouw uit de stad meldde in mei de ongemakkelijke bediening aan de gemeente. ‘Links een heel zwaar pedaal, en dan met een doos of tas in de andere hand papier in een vak gooien? Succes voor ouderen, mensen met minder balans, reuma, in een rolstoel of anderzijds minder valide. Ik denk dat hier onvoldoende rekening mee gehouden is’.

Ze begrijpt uit het antwoord van de gemeente dat er iets aan gedaan gaat worden. In oktober neemt ze weer contact op: ‘De papierbakken zouden in juli aangepast worden? Of wordt daar enkel de gebruiksaanwijzing op het deksel mee bedoeld?’

De gemeente antwoordt: De papierbakken worden aangepast op strategische plekken, voor ouderen en mindervaliden. De papierbak die jij meestal gebruikt is aan de lijst toegevoegd. We staan altijd open voor verbetering, ideeën kunnen altijd via https://bit.ly/2wv976h worden ingediend.

Dank voor de terugkoppeling — Stokkie🇳🇱🇸🇪🇪🇺 (@stokroos75) May 19, 2020

Het klopt inderdaad, daar ben ik toentertijd voor je achteraan geweest. Ik heb het locatienummer zojuist van jouw foto overgenomen en de betreffende afdeling hierover gebeld. Er is nu ook een bericht naar de werkplaats gegaan om dit alsnog spoedig op te pakken. ^RB — Gemeente Groningen (@gem_groningen) October 2, 2020

Dank, dit is een toevallig gekozen locatie. Overal staat dit type papierbak nu. — Stokkie🇳🇱🇸🇪🇪🇺 (@stokroos75) October 2, 2020

De papierbakken worden aangepast op strategische plekken, voor ouderen en mindervaliden. De papierbak die jij meestal gebruikt is aan de lijst toegevoegd. We staan altijd open voor verbetering, ideeën kunnen altijd via https://t.co/4l17PuVvhi worden ingediend. ^RB — Gemeente Groningen (@gem_groningen) October 2, 2020