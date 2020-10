Paneldiscussie over vernieuwde oostzijde Grote Markt gaat niet door

nieuws

Foto: Casper Slotboom

De paneldiscussie over de vernieuwde oostzijde van de Grote Markt die voor volgende week woensdag in de agenda stond gaat niet door. Dat heeft de organisatie vrijdagavond laten weten.

De bedoeling was om op woensdag 7 oktober een discussieavond te organiseren. Er waren verschillende betrokkenen en deskundigen uitgenodigd die zouden reageren op de vraag of het Forum Groningen en de Oostwand opgeleverd hebben waar indertijd op gehoopt was. De oorzaak dat het niet door kan gaan is het coronavirus. Door de strengere maatregelen die sinds deze week gelden is besloten om de bijeenkomst af te gelasten.

Het is op dit moment onbekend of de paneldiscussie op een later moment alsnog gehouden kan worden.