‘Overplaatsen van luchtverkeersleiders naar Eelde niet mogelijk op korte termijn’

Foto: Groningen Airport Eelde

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is het niet mogelijk om op korte termijn luchtverkeersleiders over te plaatsen van Lelystad Airport naar Groningen Airport Eelde. Dat laat de bewindsvrouw maandagmiddag weten in een antwoord op kamervragen van D66 en de ChristenUnie.

Dat betekent dat op het vliegveld opnieuw vluchten kunnen uitvallen als er niet genoeg luchtverkeersleiders aanwezig zijn. Halverwege juli werd bekend dat Groningen Airport Eelde meerdere keren de openingstijden beperkt door een tekort aan verkeersleider, waaronder een medische vlucht. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland kan dat echter niet gebeuren, want er zou geen tekort aan luchtverkeersleiders zijn op de luchthaven.

Volgens de minister kost het overplaatsen van luchtverkeersleiders tussen luchthavens iedere keer een omscholingsperiode tussen de vier en acht weken. Dat is volgens de minister geen werkbare oplossing. Eelde zal daarom op de huidige voet verder moeten, totdat de luchtverkeersleiding eind volgend jaar wordt overgenomen vanuit een centrale op Schiphol.