Oud-wethouder Mariska Sloot voorzitter voetbalvereniging Gorecht

Oud-wethouder van Haren Mariska Sloot is voorzitter geworden van de voetbalvereniging Gorecht uit Haren.

“Ik ben echt heel trots om deel uit te mogen maken van deze fantastische club”, aldus Sloot.

Sloot was wethouder namens Gezond Verstand Haren. Die partij verzette zich tegen de fusie met Groningen en Ten Boer.

Ze zat tot februari dit jaar in de gemeenteraad voor Groningen namens de Stadsparij, maar ze was niet gemotiveerd meer om het raadswerk te doen. Ze is nog wel voorzitter van de Partij voor het Noorden.