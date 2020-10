Oud-raadslid 100% Groningen wordt fractiemedewerker Stadspartij

nieuws

Oud 100% Groningen raadslid Erick Bakker is sinds kort fractiemedewerker van de Stadspartij.

Bakker stopte vanwege gezondheidsproblemen vorige maand als raadslid en Yaneth Menger volgde hem op. Menger had Bakker al eerder vervangen in de periodes dat hij klachten had.

Bakker werd door Stadspartij fractievoorzitter Amrut Sijbolts benaderd: “We waren op zoek naar iemand voor de externe communicatie”, zegt Sijbolts. “Erick heeft een journalistieke achtergrond, is betrokken bij de lokale politiek en kent ook het politieke spel. Erick paste precies in ons profiel”.

“Ik heb er wel een tijd over nagedacht”, zegt Bakker. ”Maar ik kan me vinden in de standpunten van de Stadspartij en ben blij dat ik benaderd ben, want zo blijf ik politiek actief”. Bakker is niet bang voor nieuwe gezondheidsproblemen: “Ik word geen woordvoerder van de fractie, maar iemand die op de achtergrond actief is”.