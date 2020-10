Oranje Leeuwinnen plaatsen zich in Groningen voor EK

sport

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

De Oranje Leeuwinnen hebben zich vrijdagavond in Groningen eenvoudig geplaatst voor het EK vrouwen in 2022 in Engeland. Estland werd in de achtste kwalificatiewedstrijd met 7-0 verslagen.

Het was een eenzijdige wedstrijd. Danielle van de Donk zorgde met twee treffers voor een 2-0 voorsprong. Jacky Groenen maakte er halverwege de eerste helft 3-0 van. Oranje raakte nog de paal en de lat. Na hands bij Estland scoorde Sherida Spitse vanaf elf meter: 4-0.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders. Oranje viel aan en Estland verdedigde. Na 65 minuten schoot Groenen haar tweede binnen: 5-0. Ruim tien minuten later kopte Aniek Nouwen de 6-0 raak. Katja Snoeijs tekende voor de zevende.

Oranje won alles en staat met 24 punten uit 8 wedstrijden bovenaan in groep A. Rusland kan in principe in de laatste twee wedstrijden nog gelijk komen. Maar het onderling resultaat is dan doorslaggevend. Nederland won beide wedstrijden al van de Russinnen.