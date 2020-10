Oranje Leeuwinnen gaan hapje eten in Hoogkerk

sport

Foto 112groningen. Oranje Leeuwinnen in Hoogkerk

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijdagmiddag in Groningen gearriveerd. De voetbalsters en de begeleiding gingen een hapje eten in het Van der Valk hotel in Hoogkerk.

De vrouwen spelen vanavond (vrijdag) in de Euroborg tegen Estland de achtste EK kwalificatiewedstrijd. De aftrap is om 19.30 uur. Er is geen publioek aanwezig vanwege de coronamaatregelen.

Oranje won tot nu toe alle zeven wedstrijden. Bij winst in de Euroborg zijn de Nederlandse vrouwen geplaatst voor het EK in Engeland in 2022. Het toernooi zou eerst in 2021 gehouden worden, maar is vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld.