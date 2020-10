Oprit vanaf Europaweg naar Ring-Zuid richting Hoogezand gaat enkele jaren dicht

nieuws

Foto: Google Maps (Streetview)

De oprit vanaf de Europaweg richting Hoogezand (Bergenweg) gaat vanaf vrijdag 13 november 22.00 uur voor enkele jaren dicht. Dat maakte Aanpak Ring Zuid donderdagmiddag bekend. De maandag na de sluiting gaat de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht juist weer open.

De oprit van het Europaplein naar Hoogezand (bij de Bergenweg) gaat dicht om voldoende ruimte hebben voor de aanleg van de nieuwe op- en afritten bij de Europaweg. Niet alleen de oprit gaat dicht, maar ook een deel van de Bergenweg zelf wordt afgesloten (tussen de Europaweg en de uitrit van autobedrijf Century). Dit deel van de afsluiting is definitief, want de Bergenweg wordt niet opnieuw verbonden met de Europaweg. Autoverkeer vanaf de Europaweg richting de oostelijke ringweg kan gebruik maken van de Sontbrug. Verkeer op weg richting Hoogezand kan de A7 bereiken via knooppunt Westerbroek.

Op maandag 16 november kan het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht. De zuidelijke ringweg is daarom in de nacht van zondag 15 november (vanaf 21.00 uur) op maandag 16 november (06.00) uur afgesloten vanaf de afrit Europaweg tot aan de oprit Kieler Bocht. De afrit Europaweg en oprit Kieler Bocht zijn wel geopend.