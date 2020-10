Oprit van Vrijheidsplein naar Julianaplein maand dicht

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Van 6 november tot en met 7 december is de oprit van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein afgesloten. Aannemerscombinatie Herepoort gaat hier in deze periode een tijdelijke weg aanleggen.

De werkzaamheden hebben te makenmet het vervangen van het viaduct over de Paterswoldseweg. Zodra dit viaduct aan de zuidkant van de ringweg klaar is, wordt het verkeer ‘opgeschoven’ naar een tijdelijke weg langs de Laan van de Vrede. Later wordt het verkeer over deze weg opnieuw verplaatst, dit keer naar de oude zuidbaan vanaf het Vrijheidsplein naar het Julianaplein. Vervolgens wordt het noordelijke gedeelte gesloopt.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer niet van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein rijden. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg of via de af- en oprit bij Hoogkerk. Automobilisten krijgen daarom het dringende advies de gele borden te volgen.n of door verkeer om te leiden.