Opnieuw technische problemen met traumahelikopter

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Er zijn woensdag opnieuw technische problemen ontstaan met de traumahelikopter die gestationeerd staat op Groningen Airport Eelde. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Drie weken geleden waren er ook problemen met de helikopter. De bemanning van de traumahelikopter, de PH-MAA, kreeg toen te maken met een fire-melding in de cockpit toen men op wilde stijgen naar Grijpskerk om assistentie te verlenen bij een steekpartij. Toen werd er een aantal dagen gesleuteld aan de helikopter waarna deze weer in dienst kwam. Nu lijkt het opnieuw mis te zijn.

“De MAA is opnieuw uit dienst”, vertelt Weening. “Een monteur was woensdagavond aanwezig om reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Wat er op dit moment aan de hand is, is onduidelijk. Op dit moment staat de PH-LLN standby op Eelde. Dus als er een melding komt voor het Mobiel Medisch Team, het MMT, wordt er gevlogen met de LLN.”

De PH-MAA is een helikopter die in 2006 gebouwd werd. Normaal staat de PH-DOC op Eelde gestationeerd. De afgelopen weken was deze helikopter voor onderhoudswerkzaamheden in Duitsland. Momenteel staat de DOC in Rotterdam.