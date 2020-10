Opnieuw recordaantal besmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal infecties met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend toegenomen met 119 nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die donderdagmiddag naar buiten werden gebracht. In rest van de provincie werden nog eens 85 nieuwe infecties geconstateerd.

Het lijkt erop dat de 119 nieuwe besmettingen de sterkste stijging betekenen van het aantal nieuwe coronapatiënten in de gemeente binnen 24 uur. Twee weken terug werden weliswaar 154 nieuwe besmettingen gemeld, maar dit bleek een administratieafwijking.

Na de gemeente Groningen werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Westerkwartier, met negentien nieuwe infecties. Hieronder volgt een overzicht met de besmettingsaantallen per gemeente:

Appingedam 2 Pekela 3 Delfzijl 2 Oldambt 4 Groningen 119 Westerwolde 8 Loppersum 4 Midden-Groningen 16 Stadskanaal 5 Het Hogeland 15 Veendam 7 Westerkwartier 19 Totaal 204

Vier inwoners van de provincie werden in de afgelopen vierentwintig uur in een ziekenhuis opgenomen. Het aantal overlijdens door COVID-19 in de provincie werd naar beneden bijgesteld met één overledene.