Opnieuw leerling Kamerlingh Onnes besmet met coronavirus

Foto: google maps

Opnieuw is er een leerling van het Kamerlingh Onnes positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die donderdag verstuurd is naar de ouders van de leerlingen van de school en in bezit is van OOG Tv.

In de brief staat dat de leerling niet meer op school is geweest sinds er klachten ontstonden. De besmetting is het vierde besmettingsgeval sinds het einde van de zomervakantie. Eind september werd er ook een leerling positief getest. Begin oktober ging het om een medewerker die besmet bleek en vorige week werd duidelijk dat meerdere leerlingen positief getest waren.

De school heeft sinds de herfstvakantie verschillende maatregelen genomen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Zo blijft sindsdien elke dag een leerjaar thuis waarbij leerlingen dan thuis aan hun studie kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat het rustiger is op school. Ook zijn er meerdere pauzes in het rooster opgenomen waardoor niet iedereen tegelijkertijd pauze heeft. In de brief staat te lezen dat de school ondertussen op nieuwe maatregelen zinspeelt die vrijdag in een Corona Special bekend worden gemaakt.