Opnieuw ‘drive-by sausers’ actief in Stad

Sinds een aantal dagen is in Groningen opnieuw een duo actief met het besmeuren van mensen met saus. Net als in september rijdt het tweetal rond op een scooter.

De besmeurders zijn op meerdere plekken actief in de Stad. Onder andere in de Brugstraat werd een groep huisgenoten besmeurd met een goedje. “Op het moment dat we de Albert Heijn verlieten waren onze jassen schoon”, vertelt een anonieme bekogelde Stadjer. “Maar toen we thuis kwamen, vonden we een witte substantie op onze jassen, tassen en broeken. Het leek op mayonainse, maar het was waarschijnlijk aangemengd met water. We hebben niet gemerkt dat we bekogeld zijn. Maar als ik kijk naar de plek waar de mayonaise zat, zijn we van achteren besmeurd met het goedje.”

In september deden meerdere mensen aangifte van de besmeuringen. Nog steeds is het signalement van de daders vrij onduidelijk. Bekend is dat ze veelal zwarte kleding droegen ten tijde van de besmeuringen. Het duo maakt meestal gebruik van een deelscooter.

Slachtoffers en getuigen die meer informatie hebben over de voorvallen kunnen contact opnemen met de politie kan via 0900-8844, anoniem reageren kan ook via 0800-7000.