Opnieuw diverse voetbalwedstrijden afgelast door corona (update)

SC Stadspark - The Knickerbockers

De wedstrijden van eersteklasser PKC’83, tweedeklasser The Knickerbockers en derdeklasser Be Quick 1887 zaterdag gaan dit weekeinde vanwege corona niet door.

De studenten van TKB kunnen tegen DESZ uit Zwartsluis geen elftal op de been brengen omdat er te veel mensen in quarantaine zitten. Ook het tweede elftal van TKB kan daarom niet spelen.

Be Quick komt niet in actie vanwege een coronageval bij tegenstander Loppersum.

Update: Ook WHC – PKC’83 in de eerste klasse E op zaterdag gaat niet door. Bij een speler van PKC is corona geconstateerd en enkele anderen wachten hun test af.

De competities beginnen er door de vele afgelastingen zeer vertekend uit te zien. Zo zijn er in de tweede klasse L op zondag, waar vier Groninger clubs spelen, weer enkele duels geschrapt. Na dit weekeinde heeft ASVB vier wedstrijden gespeeld, terwijl WKE-16 nog geen enkel duel afgewerkt heeft. Het Groninger Helpman komt in deze klasse pas voor de tweede keer in actie.