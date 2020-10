Opnieuw coronabesmetting in De Dilgt, gebouw per direct gesloten voor bezoekers

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Woonzorgcentrum De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren is maandagmiddag per direct volledig gesloten voor bezoekers nadat er opnieuw een coronabesmetting is geconstateerd. Daarover schrijft Haren de Krant maandagavond.

Zondag werd duidelijk dat er veertien personen in het woonzorgcentrum positief getest waren. Toen ging het om negen bewoners en vijf medewerkers. Maandag werd een tijdelijke bewoner van de afdeling revalidatie positief getest. ZINN heeft daarop besloten om het gebouw volledig te sluiten voor bezoekers en om alle bewoners en medewerkers preventief te testen. Dit betekent een grote logistieke operatie omdat het om honderden bewoners en medewerkers gaat.

De sluiting geldt voor zowel het hoofdgebouw van De Dilgt als De Cirkel en de woontorens op het terrein. De verwachting is dat de sluiting een aantal dagen zal duren.

Deel dit artikel: