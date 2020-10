Ophokplicht voor pluimveebedrijven na aantreffen vogelgriep

nieuws

Voor alle pluimveebedrijven die 250 of meer dieren hebben gaat er een ophokplicht gelden. Dat heeft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw donderdagavond besloten na het aantreffen van zes dode zwanen bij wie er twee vogelgriep is aangetroffen.

De zwanen werden aangetroffen in Kockengen, in de buurt van Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om de H5N8-variant. Dit virus is besmettelijk en dodelijk voor vogels maar kan ook mensen besmetten, voor wie het vooralsnog niet erg gevaarlijk is. Het virus komt naar alle waarschijnlijkheid uit Rusland en is door trekvogels naar Nederland gebracht. Deskundigen zijn bang dat het virus op pluimveebedrijven opduikt via wilde vogels.

Naast de ophokplicht, die vanaf middernacht geldt, worden eigenaren van eendenfokkerijen verplicht om in de stal gebruikt strooisel zo op te slaan dat wilde vogels er niet bij kunnen. Ook mag materiaal van het erf niet in de stal komen. Mensen die dode wilde vogels aantreffen wordt gevraagd deze vondsten te melden bij instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA.