‘Opheffen Verhalen van Groningen is kind met het badwater weggooien’ 

nieuws

Foto: Lesley Pietens

‘De opheffing van de Stichting De Verhalen van Groningen is het kind met het badwater weggooien’, zegt voorzitter Romke Visser. Deze vrijdag gaat een petitie van start.



‘Geschiedenis gaat pas écht leven door bijzondere verhalen. Stichting De Verhalen van Groningen vertelt die graag. Dat doen we voor én met alle Groningers, op een laagdrempelige manier. Helaas dreigt nu opheffing: de Provincie Groningen heeft aangekondigd per 1 januari 2021 haar financiële steun in te trekken.

De provinciale ondersteuning staakt niet uit ontevredenheid met ons werk, integendeel. Plat gezegd komt het erop neer dat men het subsidiebedrag anders wil bestemmen. Naar wij begrepen zal het benut worden voor een nog weinig vastomlijnd initiatief ‘om erfgoedinstellingen in de basis te versterken’, juist als het gaat om publieksbereik. De opheffing van de Stichting De Verhalen van Groningen is dan ook het kind met het badwater weggooien’.

Met een petitie probeert men het een en ander te voorkomen: https://petities.nl/petitions/de-verhalen-van-groningen