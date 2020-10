Op zijn vroegst volgende week besluit over strengere coronamaatregelen

nieuws

Het kabinet beslist op zijn vroegst begin volgende week of er strengere coronamaatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond laten weten aan de NOS.

Volgens Rutte wordt tegen het komende weekend duidelijk of de extra maatregelen die vorige week genomen werden effect hebben. Wel laat de minister-president weten zich zorgen te maken over het toenemend aantal besmettingen. In de gemeente Groningen werden het afgelopen etmaal 53 besmettingen vastgesteld, in het land ging het afgelopen 24 uur om zo’n 4.500 nieuwe gevallen. “Het is niet goed, maar wat we nu ziet zijn naweeën, want er is altijd een vertraging in de reactie van de verspreiding van het virus.”

Mochten er nieuwe maatregelen nodig zijn dan kom je volgens Rutte wel bij lastige dingen uit. “Dan gaat het om zaken als kun je de horeca nog wel open houden, en de theaters en de sport? Dat zijn vreselijk moeilijke beslissingen, maar op dit moment is het dus zover nog niet.”

In het Noorden van het land begint komende vrijdag de herfstvakantie. Voor de premier is dat dus niet een aanleiding om daaraan voorafgaand al met eventuele nieuwe maatregelen te komen.