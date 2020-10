Ook Zorggroep Groningen bestelt 1000 corona-sneltesten

nieuws

Foto: Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen heeft 1000 sneltesten op het coronavirus besteld voor gebruik in de eigen teststraten. Als de tests eind oktober geleverd zijn, kunnen deze gebruikt worden voor bewoners en medewerkers van onder andere het Maartenshof in Haren en de Bloemhof en de Lindenhof in Haren.

“Wij zijn erg blij met de sneltesten.Het grote voordeel van deze sneltesten is dat bewoners en medewerkers in afwachting van testresultaten niet in quarantaine hoeven. Dat scheelt een hoop stress en verdriet”, zegt Janita Gorte, Raad van Bestuur. “Ook weten wij bij een eventuele positieve test sneller wat de omvang van de besmettingen is. Daardoor kunnen wij nog adequater maatregelen treffen.”

Onlangs werden de Bloemhof vier personen positief getest voor het coronavirus, hier geld inmiddels de interne code oranje. Ook in de Maartenshof werd één persoon positief getest. De incubatietijd van het virus in zowel Bloemhof als Maartenshof is verlopen.