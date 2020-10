Ook verbazing in Duitsland over Friesenbrücke: “Het is een aanfluiting”

nieuws

Foto: Bob de Vries

Een aanfluiting. Dat is de reactie van verschillende Duitse politici op het nieuws dat de reconstructie van de Friesenbrücke veel langer en ook veel duurder uit gaat vallen.

“Sinds 2015 lijdt het Rheiderland”, zegt parlementslid Meta Janssen-Kucz van Bündnis 90/Die Grünen. “Na de aanvaring met de brug moeten er lange omwegen worden gemaakt, is het treinverkeer tussen Duitsland en Nederland onderbroken en heeft het fietstoerisme in onze regio een enorme knauw gekregen.” Het recente nieuws dat de nieuwe brug niet in 2024 maar in 2030 klaar is en waarbij de bouwkosten stijgen van 30 miljoen naar 96 miljoen euro noemt Janssen-Kucz te gek voor woorden.

“Prioriteiten moeten bij de bevolking liggen”

“De treinreizigers en de bewoners van Rheiderland verwachten dat ze in 2024 weer gebruik kunnen gaan maken van de Friesenbrücke. Daarbij kan ook op geen enkele manier uitgelegd worden waarom de kosten ineens zo explosief stijgen. Het is vreemd dat sommige politici van de Groko (grote coalitie, red.) het als een politieke wil beschouwd, maar volgens mij moeten de prioriteiten nu bij de lokale bevolking liggen. Juist in hun belang is het belangrijk om de enorme stijging van de kosten en de bouwvertraging te voorkomen.”

“Beschamend dat het zo traag verloopt”

Janssen-Kucz is niet de enige politica die haar verbazing uitspreekt. Dat doet ook Viola von Cramon, lid van het Europees Parlement namens Die Grünen. “Voor de Duitse regering en de Deutsche Bahn is het beschamend dat de planning voor deze belangrijke nieuwe brug zo traag verloopt. Door het ontbreken van een brug is er een kloof ontstaan in het internationale treinverkeer en hebben behalve treinreizigers ook voetgangers en fietsers met grote beperkingen te maken.”

“Dit schaadt het Wunderline-project”

Dat de nieuwe brug pas in 2030 beschikbaar is schaadt volgens Von Cramon ook het Wunderline-project. “Dat is een baanbrekend project dat moet zorgen voor snel en aantrekkelijk personenvervoer tussen Groningen en Bremen. Dat project wordt nu volledig op de lange baan geschoven. Hoe de regering deze brug aanpakt bewijst maar weer eens de lage prioriteit die gegeven wordt aan een goede Duitse spoorinfrastructuur. De Friesenbrücke is exemplarisch voor diverse andere spoorprojecten in het land die ook al decennia lang stilstaan.”

Eerder maandagavond liet de fractie van D66 in de Provinciale Staten van Groningen weten dat bij een eventuele kostenoverschrijding van het project er nagedacht moet worden om in plaats van een nieuwe Friesenbrücke een Friesentunnel aan te leggen.