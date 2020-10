Ook Rolling Stones-expositie in Der Aa-kerk

nieuws

Gijsbert Hanekroot - Rolling Stones, München, Duitsland 1973

Noorderlicht en de Stichting Oude Groninger Kerken presenteren van 14 november t/m 28 februari in de Der Aa-kerk een grote tentoonstelling rond The Rolling Stones.

De tentoonstelling ‘Gimme Shelter’ toont werk van fotografen, documentaires en televisiemateriaal. De expositie loopt gelijktijdig met ‘Unzipped’ in het Groninger Museum, maar kijkt met een andere blik naar de legendarische band. door veel vroege fotografie te presenteren. Ook worden de Stones deels benaderd vanuit een Nederlands-Gronings perspectief.

Er zijn onder meer foto’s uit de jaren zestig te zien, van de Deen Bent Rej en de Nederlander Rob Bosboom. Gijsbert Hanekroot was in de jaren zeventig de hoffotograaf van Muziekkrant OOR. Uit die tijd stamt ook zijn Stones-archief, waarvan hij een selectie laat zien. Claude Vanheye tenslotte toont, in opnames van de Stones backstage en in de studio, de mens achter de muziek.