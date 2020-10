nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten nu ook hun pluimvee en watervogels afschermen door ze onder te brengen in een ren of voliére.



Daarmee kan worden voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit om verdere verspreiding van de heersende vogelgriep tegen te gaan.

Een week geleden werd al een ophokplicht in het leven geroepen voor alle pluimveebedrijven met 250 of meer dieren.

