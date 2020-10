OOG Sport schrapt komende vier reguliere uitzendingen, maar zoekt alternatief

sport

Sportprogramma OOG Sport op OOG Radio schrapt de komende vier uitzendingen in de reguliere vorm vanwege het stilleggen van vrijwel alle sportcompetities.



Omdat het aantal Coronabesmettingen razendsnel toeneemt, kwam het kabinet afgelopen dinsdag met nieuwe maatregelen die de Nederlandse sport hard treffen. Het betaald voetbal wordt niet stilgelegd, maar alle andere niveaus en sporten in competitieverband wel.

Eindredacteur Wesley Ferwerda: “Vanwege het feit dat OOG Sport leeft van live verslaggeving en OOG geen rechten heeft voor het uitzenden van betaald voetbal, is een reguliere uitzending niet mogelijk. Alhoewel komende zondag te kort dag bleek, proberen we voor 25 oktober en 1 en 8 november een alternatief sportief programma te faciliteren, omdat wij de luisteraar niet in de steek willen laten. Wij zijn als sportredactie op dit moment aan het nadenken wat we precies gaan doen.”

OOG Sport is, normaal gesproken, iedere zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te beluisteren via 105.5 op de kabel en 106.5 in de ether, de OOG app en de livestream op http://www.oogradio.nl.